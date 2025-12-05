Al Trianon i nuovi iscritti Ipic e il catalogo del patrimonio culturale immateriale
Il patrimonio culturale immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, confermando la vitalità, la profondità culturale e la capacità delle comunità locali di custodire e rinnovare le proprie tradizioni.Lunedì 15 dicembre, alle ore 9.30, il Teatro Trianon Viviani di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Magazine #Teatro Trianon Viviani: Danza, il teatro internazionale di Davide Iodice e l’ironia di Rosalia Porcaro: #ILMONITO Trianon Viviani: Danza, il teatro internazionale di Davide Iodice e l’ironia di rosalia porcaro La settimana con due nuovi appuntamenti - facebook.com Vai su Facebook