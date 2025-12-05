Al Teatro Corso il nuovo spettacolo di Beatrice Arnera tra stand-up e quotidianità
Martedì 9 dicembre, alle ore 21.15, Beatrice Arnera sarà al Teatro Corso di Mestre con il suo nuovo spettacolo Intanto ti calmi, un lavoro ironico, irriverente e fuori dagli schemi, un mix esplosivo di stand-up comedy e vita vera, prosa teatrale e interventi musicali dal vivo, per raccontare –. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
