Al Teatro Agricantus Stefania Blandeburgo si fa in quattro per Femmine vaganti
Il racconto del femminile attraverso il peso di una carezza, il calore di un abbraccio o di una coccola, il profumo di una torta appena sfornata. Per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio dedica alla drammaturgia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Teatro Agricantus. Ornella Vanoni · La voglia, la pazzia. NUOVA DATA IL DIVERTICOLO ERNESTOMARIA PONTE & ASOCIAL BAND Domenica 21 Dicembre ore 21:00 info 091309636 online: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/43566 - facebook.com Vai su Facebook