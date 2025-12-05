Al Teatro Agricantus Stefania Blandeburgo si fa in quattro per Femmine vaganti

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto del femminile attraverso il peso di una carezza, il calore di un abbraccio o di una coccola, il profumo di una torta appena sfornata. Per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio dedica alla drammaturgia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Teatro Agricantus Stefania Blandeburgo