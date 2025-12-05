Al settimo mese di gravidanza partorisce il figlio in casa | morto il neonato aperta inchiesta

Una donna al settimo mese di gravidanza ha partorito in casa il figlioletto, deceduto subito dopo. Accanto a lei, nell'appartamento di Padova in cui si è verificato il fatto, c'era il compagno, che subito dopo ha allertato il 118. Aperta inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

