Al ricevimento in onore del presidente tedesco Steinmeier la supermodel sfoggia un elegante abito in velluto impreziosito da pietre preziose

C laudia Schiffer ha partecipato come ospite speciale, insieme ad altri 152 invitati, al banchetto di Stato in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Come da tradizione, l’evento si è svolto al Castello di Windsor, trasformato per l’occasione in un trionfo di luci e decorazioni natalizie, pronto ad accogliere dignitari, celebrità e membri della famiglia reale. Suo marito, il regista inglese Matthew Vaughn, è stato nominato Sir per i servizi resi all’industria creativa. Tradotto secondo le regole di Buckingham Palace: l a top model siede al tavolo dei reali come Lady Vaughn, con posto d’onore accanto al primo ministro Keir Starmer, a pochi centimetri dal Sovrano stesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al ricevimento in onore del presidente tedesco Steinmeier, la supermodel sfoggia un elegante abito in velluto impreziosito da pietre preziose

Approfondisci con queste news

Per il ricevimento in onore del presidente tedesco, la moglie dell’erede al trono ha indossato per la prima volta uno dei gioielli più importanti dell’epoca vittoriana, rimasta “nascosta” per anni. - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo, Camilla e i principi di Galles: ricevimento di Natale in onore di Steinmeier (per ricucire dopo la Brexit) Vai su X

Dentro il banchetto di Stato a Windsor per il presidente tedesco Steinmeier con William e Kate Middleton: il re che parla tedesco e Claudia Schiffer fra gli ospiti - Re Carlo e la regina Camilla sono stati raggiunti dal principe William e da Kate all’evento in onore del presidente tedesco Frank- Da vanityfair.it

Il principe William e la principessa Kate Middleton accolgono il presidente tedesco Steinmeier: le foto più belle e il programma della visita di Stato - La visita di Stato del presidente tedesco Steinmeier ha preso il via con il principe William e Kate, che accolgono la coppia presidenziale e rafforzano il loro profilo diplomatico. Riporta vanityfair.it

Re Carlo, Camilla e i principi di Galles, ricevimento «di Natale» in onore di Steinmeier (per ricucire dopo la Brexit) - Nella St George's Hall di Windsor il banchetto di Stato per la visita del presidente della Germania: trota, aragoste e pernice per 160 invitati ... Lo riporta msn.com

Gran galà a Windsor per il presidente tedesco Steinmeier, ma a brillare è Kate - Una fastosa serata di gala al Castello di Windsor ha accolto la prima visita di Stato del presidente tedesco nel Regno Unito in 27 anni, con la famiglia reale che ha steso ... Scrive msn.com

I principi di Galles, William e Catherine ricevono il presidente Steinmeier. Onori militari e banchetto a Windsor con re Carlo e Camilla - Atterrato a Londra, Heathrow, accolto dai principi di Galles, il presidente della Germania inizia oggi una storica visita di Stato a Londra, dopo 27 anni ... Scrive msn.com

Re Carlo accoglie a Windsor il presidente Steinmeier: l'erede di Elisabetta scelse Berlino per la prima visita di Stato nel 2023 - Il tavolo in mogano, il celebre Waterloo table, è già pronto nel grande salone dei ricevimenti di Windsor, la St George’s Hall. msn.com scrive