Al Policlinico il Centro di simulazione in area medica ad alta fedeltà

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo negli spazi del Dipartimento medicina di precisione in area medica, chirurgica e critica dell’Università di Palermo il Centro di simulazione in area medica ad alta fedeltà dedicato alla formazione in area critica di tutte le discipline. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

