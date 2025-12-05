al palaregnani aluart chemco il derby tra le due inseguitrici

L’undicesima giornata di serie B si apre al palaRegnani alle 20.45 con il derby tutto reggiano fra le padrone di casa dell’Aluart Scandiano e la Chemco Puianello. Una sfida ormai diventata un ‘clasico’ per la categoria e che quest’anno si preannuncia scoppiettante: entrambe le formazioni sono a quota sette vittorie in stagione, occupando in coabitazione il secondo posto dietro alla capolista Cavezzo. "È un derby molto sentito - dice la coach scandianese Mara Boglioli - un match che riserverà sicuramente mille emozioni. Puianello ha registrato qualche sconfitta contro squadre meno attrezzate ma non dobbiamo sottovalutarla, anzi può contare su giocatrici che sono scese dalla serie A2 mentre Scandiano ha un roster a chilometro-zero ma questo non ci ha impedito di ottenere risultati importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

