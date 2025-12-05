Al Milan con la Lazio non basta il solito quarto d' ora | rossoneri fuori dalla Coppa Italia
Max Allegri sa quanto Roma sia bella in tarda primavera. Ma lo sapeva anche Antonio Conte, che un anno fa, meno un giorno, si arrese proprio alla Lazio in Coppa Italia liberando da distrazioni la sua corsa al quarto Scudetto del Napoli. E in fondo, un impegno in meno nei giorni della potenziale trasferta “casalinga” in quel di Perth, con il Como, può solo fare comodo. Pensieri positivi, in una notte che resta negativa. Perché questa volta l’1-0 va al contrario, e chiude il secondo obiettivo stagionale dei rossoneri prima di Capodanno. Non è stato un bel Milan, probabilmente nell’ultimo mese e mezzo non lo è stato mai, e il “pragmatismo” non sempre può bastare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
