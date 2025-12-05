Al Maradona per Napoli-Juventus debutta il nuovo inno di Pino Daniele

Grandi novità prima del match contro la Juve di Spalletti. Domenica sera al Maradona il Napoli di Antonio Conte affronta la Juventus di Spalletti, ma . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Al Maradona per Napoli-Juventus debutta il nuovo inno di Pino Daniele

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Prossimamente on line, domenica il debutto ufficiale, sul maxischermo dello stadio Diego Armando Maradona, prima di una partita importante come Napoli-Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Tutto il mondo del calcio, a Napoli, si ferma: Largo Maradona è tappa obbligata. Bostik - La Bodega de D10S, il documentario, ora su #DAZN Vai su X

Al Maradona per Napoli-Juventus debutta il nuovo inno di Pino Daniele - Domenica sera al Maradona il Napoli di Antonio Conte affronta la Juventus di Spalletti, ma ... Riporta forzazzurri.net

IL MATTINO - Napoli-Juventus, debutto dell'inno di Pino Daniele: "Napoli millenaria" sui maxischermi del Maradona - La super sfida tra gli azzurri ed i bianconeri sarà l'occasione per un nuovo tributo a Pino Dani ... Lo riporta napolimagazine.com

«Napule è millenaria»: allo stadio Maradona contro la Juve il debutto dell'inno di Pino Daniele - Prossimamente on line, domenica il debutto ufficiale, sul maxischermo dello stadio Diego Armando Maradona, prima di una partita importante come Napoli- Come scrive ilmattino.it

Serie A, Napoli – Juventus: i bianconeri hanno perso le ultime sei sfide al Maradona - Napoli – Juventus è il big match della 14esima di Serie A, una sfida dai tanti risvolti, primo su tutti il duello in panchina – inedito – tra Luciano Spalletti, l’eroe dello scudetto azzurro, e Antoni ... Secondo adnkronos.com

Napoli-Juventus, debutta al Maradona il nuovo "inno" di Pino Daniele - Prima della super sfida di domenica, il Maradona suonerà la nuova versione di 'Napule è', creata dalla Fondazione Pino Daniele. areanapoli.it scrive

FOCUS NM - Napoli-Juventus, le probabili formazioni: le possibili scelte degli allenatori - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da un primo posto conquista ... Lo riporta napolimagazine.com