Al Cinema Adriano la regia secondo Mainetti conquista gli studenti
La presenza di Gabriele Mainetti ai Progetti Scuola ABC ha trasformato una mattinata al cinema in un incontro ravvicinato con il mestiere del regista. Di fronte a una platea di ragazze e ragazzi, il cineasta romano ha accompagnato la proiezione de La città proibita con un dialogo aperto, generoso e carico di curiosità reciproca. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Roberta Savona. Giuseppe Gambi · O Surdato 'nnamurato. Sorrisi di gusto e applausi spontanei, l’anteprima parla chiaro: la prima esperienza di Pio e Amedeo dietro la macchina da presa è promossa dai tanti giunti al Cinema Adriano per “Oi Vita Mia”, con pi - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del Film "Katabasis" al Cinema Adriano di Roma - Il Cinema Adriano, uno dei luoghi simbolo della capitale per la promozione del cinema d'autore, ha ospitato la presentazione del film "Katabasis", diretto dalla talentuosa regista Samantha Casella. Segnala ilmessaggero.it
Il cinema secondo Pietro Marcello: intervista al regista di Duse - In Duse, Pietro Marcello rilegge Eleonora Duse come figura di confine tra gloria e vulnerabilità, memoria e modernità. Secondo exibart.com