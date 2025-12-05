Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco | Venite da me in Puglia

Al Bano invita la “famiglia del bosco” nella sua tenuta. L’appello arriva dalle pagine di Gente, in cui il cantante amatissimo e instancabile ambasciatore della sua terra, interviene sulla vicenda della  famiglia anglo-australiana che da settimane vive in un bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, diventando protagonista di un dibattito nazionale sulla libertà di scegliere uno stile di vita radicalmente alternativo. Le parole di Al Bano sulla “famiglia del bosco”. La cronaca ha raccontato una quotidianità fatta di essenzialità, isolamento e natura, elementi che hanno alimentato curiosità e preoccupazione in ugual misura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco: “Venite da me in Puglia”

