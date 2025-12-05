Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco | Venite da me in Puglia

Al Bano invita la “famiglia del bosco” nella sua tenuta. L’appello arriva dalle pagine di Gente, in cui il cantante amatissimo e instancabile ambasciatore della sua terra, interviene sulla vicenda della famiglia anglo-australiana che da settimane vive in un bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, diventando protagonista di un dibattito nazionale sulla libertà di scegliere uno stile di vita radicalmente alternativo. Le parole di Al Bano sulla “famiglia del bosco”. La cronaca ha raccontato una quotidianità fatta di essenzialità, isolamento e natura, elementi che hanno alimentato curiosità e preoccupazione in ugual misura. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco: “Venite da me in Puglia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Motorama Firenze. Tori Kelly · Elf Interlude. BABBO NATALE AL BANCO 13 Dicembre – ritrovo 14:30 da Motorama ? Motogiro Firenze: Motorama ? pit stop da CEB ? Banco Alimentare Non hai la moto? @ceb_group te la mette a disposizione Porta - facebook.com Vai su Facebook

Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco: “Venite da me in Puglia” - Dopo le polemiche insorte intorno alla famiglia del bosco, Al Bano si è offerto di ospitarli nella sua tenuta in Puglia. Secondo dilei.it

Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono" - Al Bano apre una delle sue case alla famiglia nel bosco: il cantante racconta perché ha deciso di offrire il suo aiuto e come è fatta l’abitazione ... Da virgilio.it

Sophia Loren e Al Bano, l’incontro a casa della diva “ricordando i bei tempi” - E una serie di scatti dell’incontro, pubblicati su Instagram. Come scrive repubblica.it