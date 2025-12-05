Riccione, 5 Dicembre 2025 – È ora disponibile anche in Italia la nuova bodycam Motorola Solutions V200, una soluzione avanzata per la videosorveglianza mobile ideale per supportare chi lavora in prima linea: dagli operatori della vigilanza privata al personale della sicurezza urbana, fino a servizi sanitari, trasporto pubblico, ospitalità e retail. La V200 nasce per rispondere alla crescente esigenza di strumenti indossabili affidabili, integrabili nei flussi di lavoro e capaci di documentare ogni interazione con qualità elevata, anche in tempo reale. Uno degli elementi distintivi della bodycam V200 è la possibilità di trasmettere video in diretta (livestream), affiancata dalla funzionalità GoLive Audio, che permette agli operatori di comunicare immediatamente con un supervisore o una centrale operativa. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Aikom presenta la nuova bodycam Motorola Solutions V200: sicurezza indossabile e gestione video in tempo reale