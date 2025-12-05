Aiello del Sabato Cynthia Gomez è ufficialmente cittadina italiana

Cynthia Gomez è ufficialmente cittadina italiana. Il giuramento è avvenuto presso il Comune di Aiello del Sabato."Un momento sempre significativo, che ricorda il valore dell’appartenenza, dell’integrazione e della nostra comunità.Benvenuta, Cynthia!" scrive il sindaco Sebastiano Gaeta su Facebook. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

