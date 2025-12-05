aiesra rafforza la leadership per l’espansione in EMEA e la cyber resilience europea
(Adnkronos) – La società ai.esra, specializzata nel cyber risk management e nelle soluzioni di analisi predittiva, ha annunciato la nomina di Francesco Mancini come nuovo Chief Revenue Officer (CRO). L'ingresso di Mancini si configura come un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo avviata nel 2024, con l'obiettivo di consolidare la posizione di ai.esra come punto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
