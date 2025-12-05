Da domani piazza Europa si trasformerà nel cuore pulsante delle eccellenze locali con la nuova edizione della Fiera agroalimentare - la qualità a chilometro zero: quattro giorni di incontri, show-cooking e degustazioni dedicati alla scoperta dei sapori del territorio. È un ritorno significativo della fiera dopo cinque anni di assenza, come ricorda Ilario Agata, direttore della Azienda speciale Riviere di Liguria: "Questa è un’edizione zero dopo lo stop, che vede la partecipazione di 60 espositori, di cui circa il 90% proveniente dalla provincia spezzina, per promuovere i prodotti agroalimentari del territorio, con l’obiettivo di far ripartire questo percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agroalimentare, si parte. Quattro giorni con i sapori