Agrigento capitale della cultura quattro stendardi che interpretano la parola tolleranza

5 dic 2025

 Tolleranza in tutte le lingue del mondo: ogni graphic designer ha interpretato questa parola nella propria lingua d’origine, dando vita a un’esplorazione visiva che parla di dialogo, empatia e dignità condivisa.Arriva ad Agrigento 2025, in collaborazione con l’associazione Cizerouno di Trieste. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

