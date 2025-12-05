Agrigento capitale della cultura quattro stendardi che interpretano la parola tolleranza

Tolleranza in tutte le lingue del mondo: ogni graphic designer ha interpretato questa parola nella propria lingua d’origine, dando vita a un’esplorazione visiva che parla di dialogo, empatia e dignità condivisa.Arriva ad Agrigento 2025, in collaborazione con l’associazione Cizerouno di Trieste. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Cari amici siamo lieti di comunicarvi che venerdì 5 dicembre 2025 avrà inizio dalle ore 17, nella sala conferenze di Villa Genuardi di Agrigento, l'evento finale di presentazione della "Via siciliana del gesso", progetto inserito nel dossier di Agrigento Capitale de - facebook.com Vai su Facebook

Agrigento Capitale della cultura, Mazzi: “non direi che è stato un flop” - “Non so dire se è stato un flop, non è una parola che io amo, perchè comunque il titolo di Capitale della cultura, anche se magari nell’anno in cui si devono realizzare gli eventi e le iniziative poi ... Da grandangoloagrigento.it

Francobollo per Agrigento capitale della Cultura - Dopo la moneta per celebrare Agrigento capitale italiana della cultura arriva il il francobollo che appartiene alla serie tematica "Le eccellenze del patrimonio culturale italiano", emesso dal Ministe ... Si legge su ansa.it

Un intero numero di “Agoghè” su Agrigento, Capitale Italiana della Cultura - La prestigiosa rivista di archeologia, organo della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’ Università di Pisa (edita da Pisa Universi ... Come scrive scrivolibero.it

Un francobollo per Agrigento Capitale Italiana della Cultura - Sarà presentato venerdì 5 dicembre alle 11, il francobollo che appartiene alla serie tematica “Le Eccellenze del Patrimonio Culturale Italiano”, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ... scrivolibero.it scrive

Capitale italiana della cultura, numero speciale della rivista “Agoghè”: in copertina c'è Agrigento - La rivista dell’Università di Pisa dedica un volume monografico alla città: saggi su 2600 anni di storia, archeologia e memoria contemporanea. agrigentonotizie.it scrive

Agrigento attende la Fiamma olimpica, vertice in Comune e l’annuncio dei tedofori: da Inzaghi a Ibrahimovic - Tra i protagonisti del tour anche, Simone Giannelli, Melissa Satta e Alessandro Catt ... agrigentonotizie.it scrive