Agresti sicuro su Jashari | L’impressione è che abbia le qualità per prendere in mano il Milan

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Stefano Agresti ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero su Ardon Jashari. Estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

agresti sicuro su jashari l8217impressione 232 che abbia le qualit224 per prendere in mano il milan

© Pianetamilan.it - Agresti sicuro su Jashari: “L’impressione è che abbia le qualità per prendere in mano il Milan”

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Agresti Sicuro Jashari L8217impressione