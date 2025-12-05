Agresti sicuro su Jashari | L’impressione è che abbia le qualità per prendere in mano il Milan
Il giornalista Stefano Agresti ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero su Ardon Jashari. Estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
