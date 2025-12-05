Agorà censura la borsa di People sui fascisti a Più libri più liberi | la fascia protetta diventa polemica

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Agorà sfocata la scritta "Sta rottura de cojoni dei fascisti" sulla sportina di People durante un servizio su Più libri più liberi. La censura è dovuta alla fascia protetta, ma alimenta polemiche sulla vicenda che ha interessato Zerocalcare e Passaggio al Bosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

