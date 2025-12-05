Aggressione sindacalisti Uilm | Clima violento e intimidatorio in alcune fabbriche genovesi

In alcune fabbriche genovesi ci sarebbe un “clima violento e intimidatorio”: questo il commento di Uil Liguria in seguito all'aggressione denunciata da alcuni sindacalisti della Uilm venerdì mattina.Ad essere stati aggrediti davanti all'ex Ilva di Cornigliano, il segretario generale della Uilm. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Francesco Emilio Borrelli. . Respingo al mittente le vergognose falsità diffuse della camera penale di Napoli che da anni porta avanti una campagna politica contro le mie battaglie per la legalità. Dovrebbero scusarsi pubblicamente per l'aggressione verbale c - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, Uilm denuncia: "I nostri sindacalisti aggrediti da persone con felpe della Fiom" - "È un episodio inaccettabile che non possiamo far passare in alcun modo" attacca il segretario generale Uil Liguria Riccardo Serri ... genovatoday.it scrive

Ex Ilva, sindacalisti Uilm: aggrediti con calci e pugni da operai Fiom - “Esprimo vicinanza e solidarietà – ha dichiarato il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri – ai delegati della Uilm che, questa mattina, a Genova, sono stati aggrediti. Secondo ligurianotizie.it

Aggressione a sindacalisti ex Ilva, la Uil: “Azione premeditata di Lotta Comunista, minacce anche altrove” - Pinasco e Cabras in ospedale, la denuncia: "Presi a calci e pugni da iscritti Fiom". genova24.it scrive

Potreste ex Ilva a Genova, la denuncia della Uil: “Nostri dirigenti aggrediti da esponenti della Fiom. È squadrismo” - Alcuni dirigenti Uil metalmeccanici sarebbero stati aggrediti questa mattina, tra le 8. Segnala ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, Uil: “aggrediti a Genova i segretari della Uilm da persone con la felpa della Fiom. Atto terroristico”. Replica la Cgil: “sempre opposti al terrorismo” - Ilva, e non solo per il futuro sempre più incerto del polo ... Si legge su ildiariodellavoro.it

Ex Ilva, Uilm Liguria attacca Landini: "Ha detto che i nostri non dovevano andare lì". La Cgil Liguria: "Basta polemiche" - Prosegue la tensione tra le sigle sindacali Uilm e Fiom dopo l'episodio di questa mattina durante l’assemblea sindacale davanti ... telenord.it scrive