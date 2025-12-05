Aggressione sindacalisti Uilm | Clima violento e intimidatorio in alcune fabbriche genovesi

In alcune fabbriche genovesi ci sarebbe un “clima violento e intimidatorio”: questo il commento di Uil Liguria in seguito all'aggressione denunciata da alcuni sindacalisti della Uilm venerdì mattina.Ad essere stati aggrediti davanti all'ex Ilva di Cornigliano, il segretario generale della Uilm. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

