Aggredito e rapinato alle Cascine mentre rientrava da lavoro

Un ventinovenne di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri, nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre, per l’ipotesi di reato di rapina aggravata avvenuta nel parco delle Cascine. La vittima, un uomo di 33 anni di origine indiana, di rientro a casa al termine della giornata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

