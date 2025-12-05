Agenzia per la Mobilità si amplia l' organico In attesa del giudice per rivalersi sull' ex dipendente
Si aggiungono nuovi tasselli nel percorso di consolidamento di aMo, per blindare la società dopo la sottrazione di denaro che ha comportato un terremoto per l'Agenzia modenese. Da dicembre è stato rafforzato l’ufficio amministrativo, con due nuove unità in dotazione organica, per presidiare un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
