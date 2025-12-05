Agenzia per la Mobilità si amplia l' organico In attesa del giudice per rivalersi sull' ex dipendente

Modenatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si aggiungono nuovi tasselli nel percorso di consolidamento di aMo, per blindare la società dopo la sottrazione di denaro che ha comportato un terremoto per l'Agenzia modenese. Da dicembre è stato rafforzato l’ufficio amministrativo, con due nuove unità in dotazione organica, per presidiare un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Agenzia Entrate: Ruffini, anche con nuove assunzioni sara' sotto organico - L'Agenzia delle Entrate, anche con le nuove assunzioni previste, restera' sotto organico. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Agenzia Mobilit224 Amplia Organico