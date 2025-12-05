Agcom diffida Refurbed troppe criticità su trasparenza e servizi per gli smartphone ricondizionati

Wired.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta del primo provvedimento dell’Autorità per violazione del Regolamento P2P, frutto di una lunga istruttoria e dei tardivi adeguamenti alle regole nel corso degli anni. L’azienda si dice pronta a collaborare. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Agcom diffida Refurbed, troppe criticità su trasparenza e servizi per gli smartphone ricondizionati

