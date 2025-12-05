Agcom diffida Refurbed troppe criticità su trasparenza e servizi per gli smartphone ricondizionati
Si tratta del primo provvedimento dell’Autorità per violazione del Regolamento P2P, frutto di una lunga istruttoria e dei tardivi adeguamenti alle regole nel corso degli anni. L’azienda si dice pronta a collaborare. 🔗 Leggi su Wired.it
News recenti che potrebbero piacerti
Agcom diffida Refurbed: è la prima applicazione in Italia del regolamento P2B Vai su X
Agcom diffida Sky per il caso di «spoofing» segnalato da Iliad: «Deve rispettare il Codice di condotta» - Il 25 giugno 2025 (delibera pubblicata l’8 agosto), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ... Come scrive corriere.it
Telemarketing: diffida di AGCOM a Sky Italia - Sky Italia ha ricevuto una diffida da AGCOM per non aver rispettato il codice di condotta relativo alle attività di telemarketing e teleselling. Segnala punto-informatico.it