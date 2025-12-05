Affitti brevi c’è lo stop ai lockbox Il Consiglio approva divieto e multe

Ormai è ufficiale. Il Comune dichiara guerra ai lockbox collocati negli elementi di arredo urbano. Parliamo delle cassette portachiavi utilizzate dai proprietari di case per affittare per breve tempo i propri immobili ai turisti. Con una modifica al Regolamento di Polizia urbana, il Consiglio comunale ieri ha deciso di vietare l’installazione di lockbox "su elementi dell’arredo urbano, della segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture su suolo pubblico". Il divieto riguarda "anche strutture private che si affacciano su spazio pubblico". Il provvedimento, che entrerà in vigore fra trenta giorni, è frutto di una delibera di iniziativa consiliare proposta dal consigliere del Pd Michele Albiani, presidente della commissione Sicurezza di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affitti brevi, c’è lo stop ai lockbox. Il Consiglio approva divieto e multe

