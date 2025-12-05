Affitti brevi a Bologna Confabitare ricorre al Tar contro la delibera del Comune

Confabitare ha annunciato il ricorso al Tar contro la delibera sugli affitti brevi del Comune di Bologna. L’associazione dei proprietari immobiliari accusa Palazzo d’Accursio di combattere "un fenomeno già in declino" e sostiene che l’amministrazione ignori la reale emergenza cittadina: sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

