Affitti brevi a Bologna Confabitare ricorre al Tar contro la delibera del Comune

Bolognatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confabitare ha annunciato il ricorso al Tar contro la delibera sugli affitti brevi del Comune di Bologna. L’associazione dei proprietari immobiliari accusa Palazzo d’Accursio di combattere "un fenomeno già in declino" e sostiene che l’amministrazione ignori la reale emergenza cittadina: sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Confabitare porta in tribunale la delibera comunale sugli affitti brevi: «Il Comune di Bologna sa che il fenomeno è in calo?» - Confabitare ricorre al TAR contro la delibera del Comune sugli affitti brevi, sostenendo che il fenomeno è in calo e che il vero nodo sono i 16mila alloggi sfitti. Riporta gazzettadibologna.it

alloggi sfitti - Confabitare ricorre al TAR contro la delibera del Comune sugli affitti brevi, sostenendo che il fenomeno è in calo e che il vero nodo sono i 16mila alloggi sfitti. Secondo gazzettadibologna.it

affitti brevi bologna confabitareStretta sugli affitti brevi: presto, in alcune zone, potrebbero essere vietati - Il nuovo provvedimento è inserito nelle modifiche, ancora da approvare, al piano urbanistico. Secondo bolognatoday.it

affitti brevi bologna confabitareConfabitare, convention nazionale. Zanni: "Affitti brevi falso problema. Serve un Ministero per la Casa" - Il presidente: "Troppi proprietari lasciano l’appartamento vuoto, temono danni e conflitti con gli ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

affitti brevi bologna confabitareAffitti brevi, ecco il giro di vite. E per la destinazione d’uso niente più cambio automatico - La Giunta approva la delibera per la seconda variante al ‘Pug’, ora la palla passa al Consiglio. Si legge su msn.com

affitti brevi bologna confabitareCasa, a Bologna più vincoli sociali per chi costruisce. E stop a nuovi b&b nella Cerchia del Mille - La giunta Lepore avvia l’iter per approvare la seconda variante al Piano urbanistico generale. Secondo corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Bologna Confabitare