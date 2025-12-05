Affari Tuoi Francesca il grave errore sui titoli di coda | è imbarazzante

Nella puntata di Affari Tuoi del 5 dicembre 2025, la protagonista è Francesca, originaria di Coloredo di Montalbano (Udine), commessa in un negozio sportivo. Accompagnata dal fidanzato Luca, con cui è insieme da 17 anni dopo un incontro online e genitori di Lara e Viola, Francesca sceglie il pacco n. 7. Il gioco inizia con Herbert Ballerina e Stefano De Martino come conduttori. Nei primi sei tiri, vengono eliminati pacchi con 75.000€ (Abruzzo), 50.000€ (Basilicata), 10€ (Sardegna), 30.000€ (Lazio), 0€ (Molise) e il Trentino Alto Adige rivela Gennarino, garantendo 8.000€ alla coppia. Il podio resta intatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Francesca, il grave errore sui titoli di coda: è imbarazzante

Argomenti simili trattati di recente

«Padre, non puoi sempre salvare tutti, nemmeno me. » Questa frase racchiude perfettamente il clima che si respira nei nuovi episodi di Un Professore 3, in onda questa sera, giovedì 4 dicembre, su Rai 1 dopo Affari Tuoi. Alessandro Gassmann torna nei panni - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 1 "Affari tuoi" ha ottenuto un seguito di 4 milioni 710 mila spettatori, pari al 21,2% di share. #AscoltiTv Vai su X

Affari tuoi, De Martino smaschera Ballerina: "So cosa fai la notte". Il Dottore inganna Francesca e dimezza la vincita - Nella puntata in onda venerdì 5 dicembre Francesca e Lucia accettano l'offerta del Dottore e perdono 100mila euro ... Segnala libero.it

Affari Tuoi, De Martino imita Francesca Fagnani e Herbert Ballerina fa una profezia - Una partita ribaltata, un’imitazione a sorpresa e la profezia di Herbert Ballerina: cosa è successo ad “Affari Tuoi” di giovedì 4 dicembre ... Si legge su dilei.it

Ad Affari Tuoi Francesca aveva 200mila euro ma li cambia, poi accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco - Francesca è la concorrente della puntata di venerdì 5 dicembre di Affari tuoi. Riporta fanpage.it

Affari Tuoi stasera, finale da sogno per Francesca del Friuli. E De Martino lancia il pacco - Un finale importante per la concorrente di questa sera nel gioco dei pacchi questa sera su Rai1. Segnala msn.com

Affari Tuoi, Francesca Atorino rifiuta 200mila euro dal Dottore e ne vince 300mila: chi è l'infermiera calabrese - Dopo il botta e risposta con frecciatine con La ruota della fortuna, a distanza di pochi giorni i due programmi fanno parlare anche per la vincita dei loro concorrenti. Si legge su ilmessaggero.it

Affari Tuoi, Francesca Atorino rifiuta 200mila euro dal Dottore e ne vince 300mila: chi è l'infermiera calabrese - Nella puntata di giovedì 2 ottobre Francesca Atorino è stata protagonista ad Affari Tuoi. ilmessaggero.it scrive