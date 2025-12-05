Affari Tuoi De Martino imita Francesca Fagnani e Herbert Ballerina fa una profezia

Una nuova puntata di Affari Tuoi è andata in onda giovedì 4 dicembre e ha portato ricche sorprese agli affezionati del game schow dell’access prime time di Rai 1. Stefano De Martino ha condotto una gara con la sorte in cui Lucia dall’Abruzzo ha visto la sua sorte ribaltarsi in pochissime mosse. Quella che sembrava una giocata destinata a regalare altissimi premi si è rivelata una beffa per la giovane ragazza. A inizio puntata l’avvertimento era arrivato proprio da Herbert Ballerina, pacchista fisso del programma e commentatore immancabile delle mosse dei concorrenti: “Accattali”, aveva urlato. Esilarante l ‘imitazione del conduttore della collega Francesca Fagnani, iconico volto di Belve. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino imita Francesca Fagnani e Herbert Ballerina fa una profezia

