AEW | Netflix annuncia l’acquisizione di Warner Bros
Il colosso dello streaming ha ufficializzato l'offerta da 82,7 miliardi di dollari per gli studi e HBO Max. I network TNT e TBS, dove la federazione di Tony Khan trasmette i propri show, restano esclusi dall'accordo La AEW resta su TNT e TBS, ma perde HBO Max. Netflix ha annunciato venerdì mattina l'intenzione di acquisire una parte di Warner Bros. Discovery in un'operazione che potrebbe ridisegnare il panorama dell'intrattenimento mondiale. Per i fan della AEW, il dettaglio più rilevante riguarda il perimetro dell'accordo: Netflix acquisirà gli studi cinematografici e televisivi di Warner Bros.
