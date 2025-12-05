AEW | Netflix annuncia l’acquisizione di Warner Bros

Il colosso dello streaming ha ufficializzato l’offerta da 82,7 miliardi di dollari per gli studi e HBO Max. I network TNT e TBS, dove la federazione di Tony Khan trasmette i propri show, restano esclusi dall’accordo La AEW resta su TNT e TBS, ma perde HBO Max. Netflix ha annunciato venerdì mattina l’intenzione di acquisire una parte di Warner Bros. Discovery in un’operazione che potrebbe ridisegnare il panorama dell’intrattenimento mondiale. Per i fan della AEW, il dettaglio più rilevante riguarda il perimetro dell’accordo: Netflix acquisirà gli studi cinematografici e televisivi di Warner Bros. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

