Bryan Danielson, nel corso di una recente intervista a Insight With Chris Van Vliet, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la WWE nel 2021 e a firmare con la AEW, citando prima di tutto la sua passione per il wrestling e il desiderio di mettersi alla prova in qualcosa di nuovo. Danielson ha debuttato in AEW a All Out, nel settembre 2021. Danielson: AEW come scelta naturale. Parlando della scelta di andare in AEW, ha raccontato che sentiva di essere probabilmente di fronte all’ultimo contratto importante della sua carriera e voleva provarsi in uno stile più atletico e sport-based, ispirato anche a match come Cody Rhodes vs Penta che lo avevano colpito per intensità e rischio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Bryan Danielson spiega il suo arrivo in federazione