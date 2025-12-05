AEW | Bryan Danielson spiega il suo arrivo in federazione
Bryan Danielson, nel corso di una recente intervista a Insight With Chris Van Vliet, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la WWE nel 2021 e a firmare con la AEW, citando prima di tutto la sua passione per il wrestling e il desiderio di mettersi alla prova in qualcosa di nuovo. Danielson ha debuttato in AEW a All Out, nel settembre 2021. Danielson: AEW come scelta naturale. Parlando della scelta di andare in AEW, ha raccontato che sentiva di essere probabilmente di fronte all’ultimo contratto importante della sua carriera e voleva provarsi in uno stile più atletico e sport-based, ispirato anche a match come Cody Rhodes vs Penta che lo avevano colpito per intensità e rischio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bryan Danielson: “Ecco perché ho lasciato la WWE” - facebook.com Vai su Facebook
Bryan Danielson, futuro sul ring appeso a un filo: “Quel Bryan non esiste più” Vai su X
Bryan Danielson finalmente dice la verità sull’addio alla WWE - Bryan Danielson ha ammesso che, dopo anni di duro lavoro sotto l’intenso programma di eventi live della WWE, la pandemia lo ha costretto a rivalutare tutto. Secondo spaziowrestling.it