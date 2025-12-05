Aeroporto di Catania trasferite le aree di sosta e transito per il trasporto pubblico

La SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania, comunica che, "a seguito dell'inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, tutta l'area di sosta delle fermate bus verrà trasferita all'interno del Terminal Bus (ex P2). Dal 10 dicembre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

