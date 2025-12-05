Adzic il presidente Savicevic svela il malcontento della promessa bianconera e tuona | Ha sbagliato a fidarsi di Tudor! Deve andare a giocare in prestito Ecco il rischio

Adzic, Savicevic tuona: l’attaccante rischia di perdersi. Ha sbagliato a fidarsi degli agenti e di Tudor, adesso è obbligato ad andare via a gennaio. Dejan Savicevic, presidente della Federazione del Montenegro ed ex stella del calcio europeo, ha lanciato un duro monito riguardo al futuro di Matija Adzic, giovane promessa della Juventus. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Savicevic ha espresso il suo timore che il giocatore possa perdersi. La critica di Savicevic è diretta alle scelte fatte l’estate scorsa. Il giocatore, a suo dire, sarebbe dovuto andare via già a giugno, giocando un anno in una squadra media di Serie A per trovare continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic, il presidente Savicevic svela il malcontento della promessa bianconera e tuona: «Ha sbagliato a fidarsi di Tudor! Deve andare a giocare in prestito». Ecco il rischio

Scopri altri approfondimenti

Savicevic (Pres. Federazione Montenegro): "Adzic grande giocatore ma a giugno doveva lasciare la Juventus in prestito, ora temo che..." - Dejan Savicevic, presidente della Federazione del Montenegro ha parlato di Adzic ai microfoni di Sky Sport: "Lui sta attraversando un brutto periodo e secondo me ... Riporta tuttojuve.com

Savicevic: "Adzic non mi ha ascoltato, doveva andar via dalla Juve. Ho paura si perda" - Dejan Savicevic, grande ex Milan soprannominato Il Genio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione di un evento legato alle Figurine. Come scrive tuttomercatoweb.com