Adr | oltre 350 startup da tutto il mondo per la nuova Call4Startups

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – Idee di impresa da tutto il mondo e nuove traiettorie di sviluppo per continuare a costruire l’aeroporto del futuro: all’interno dell’Innovation Hub dello scalo di Roma Fiumicino, lo scorso 3 dicembre ha preso ufficialmente il via la quarta edizione della Call4Startups nell’ambito del programma di accelerazione “ Runway to the Future “, promosso da Aeroporti di Roma (AdR), società del Gruppo Mundys. AdR, 75% di candidature dall’estero. Quest’anno sonostate oltre 400 le candidature pervenute da più di 350 startup, di cui il 75% proviene dall’estero, a conferma dell’attrattività internazionale del modello di open innovation sviluppato da Aeroporti di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

