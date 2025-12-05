Adr e Ugl Trasporto Aereo trovano l’accordo | 243 lavoratori stabilizzati

Fiumicino, 5 ottobre 2025 – “Il percorso di rilancio e sviluppo avviato da Aeroporti di Roma è figlio del confronto con il sindacato e ha determinato una significativa crescita occupazionale, con un importante incremento dei contratti a tempo indeterminato. Negli ultimi anni, infatti, il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è quasi raddoppiato, passando da circa 1.900 agli attuali 3.726?. Così il segretario nazionale UGL Trasporto aereo, Francesco Alfonsi, commenta l’accordo raggiunto ieri tra sigle sindacali di settore e Aeroporti di Roma. “ Le 243 stabilizzazioni, sottoscritte ieri insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di settore, rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno della società di gestione aeroportuale nel promuovere occupazione stabile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it