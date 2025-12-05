Adr e Ugl Trasporto Aereo trovano l’accordo | 243 lavoratori stabilizzati
Fiumicino, 5 ottobre 2025 – “Il percorso di rilancio e sviluppo avviato da Aeroporti di Roma è figlio del confronto con il sindacato e ha determinato una significativa crescita occupazionale, con un importante incremento dei contratti a tempo indeterminato. Negli ultimi anni, infatti, il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è quasi raddoppiato, passando da circa 1.900 agli attuali 3.726?. Così il segretario nazionale UGL Trasporto aereo, Francesco Alfonsi, commenta l’accordo raggiunto ieri tra sigle sindacali di settore e Aeroporti di Roma. “ Le 243 stabilizzazioni, sottoscritte ieri insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di settore, rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno della società di gestione aeroportuale nel promuovere occupazione stabile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondisci con queste news
#Trasporto #aereo, D'Orsogna ( @EnacGov): "anno 2025 in crescita (+5%), siamo terzo mercato europeo dopo UK e Spagna". VIDEO @mitgov_it ageei.eu/trasporto-aere… Vai su X
@follower Verso lo sciopero nazionale del 17 dicembre: le sigle del trasporto aereo chiamano a raccolta i dipendenti ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Adr e Ugl Trasporto Aereo trovano l’accordo: 243 lavoratori stabilizzati - L'Ugl esprime soddisfazione dopo l'accordo trovato con gli Aeroporti di Roma. Come scrive ilfaroonline.it
Trasporto aereo, c’è l’intesa sul rinnovo del contratto - Raggiunta l’intesa tra le associazioni datoriali e i sindacati per il rinnovo della parte generale del contratto di lavoro del trasporto aereo. Riporta notizie.tiscali.it
I sindacati confermano lo sciopero Ita il 17 dicembre - A renderlo noto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp che specificano: ... Da msn.com