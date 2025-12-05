Adnkronos il libro dei fatti compie 35 anni | in libreria l' edizione 2025
Torna in libreria l’annuario che da trentacinque anni rappresenta una bussola imprescindibile per chi vuole capire davvero cosa è successo nel mondo e in Italia: il Libro dei Fatti, edizione 2025, edito da Adnkronos Libri, è disponibile da oggi con una formula ancora più completa. La grande novità di quest’anno è la cronologia estesa fino al 31 ottobre 2025, che permette di avere sotto mano non solo gli eventi del 2024, ma anche gli ultimi mesi del 2025, con una fotografia in tempo reale dei fatti più rilevanti a livello nazionale e internazionale. In copertina spiccano i volti simbolo dell’anno: Giorgio Armani, Jannik Sinner, Donald Trump, Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Papa Leone XIII, Laura Pausini e Paola Cortellesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
