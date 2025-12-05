Una stella si è spenta nel cuore pulsante di Bari Vecchia. L’eco della notizia si è diffuso rapidamente, portando tristezza tra le mura antiche del Borgo Antico. Stiamo parlando di una delle vere signore delle orecchiette, un volto sorridente e schietto che per anni è stato sinonimo di tradizione, cucina casalinga e autentica pugliesità. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, specialmente nel famoso vicolo dell’ Arco Basso, dove la sua presenza era una tappa fissa per residenti, turisti e, soprattutto, giornalisti. La sua storia non è solo un racconto di farina e semola, ma di passione e un carisma contagioso che l’ha resa una vera star del web. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tvzap.it - Addio signora! È morta una vera leggenda: famosa anche in Tv