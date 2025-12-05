Addio signora! È morta una vera leggenda | famosa anche in Tv
Una stella si è spenta nel cuore pulsante di Bari Vecchia. L’eco della notizia si è diffuso rapidamente, portando tristezza tra le mura antiche del Borgo Antico. Stiamo parlando di una delle vere signore delle orecchiette, un volto sorridente e schietto che per anni è stato sinonimo di tradizione, cucina casalinga e autentica pugliesità. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, specialmente nel famoso vicolo dell’ Arco Basso, dove la sua presenza era una tappa fissa per residenti, turisti e, soprattutto, giornalisti. La sua storia non è solo un racconto di farina e semola, ma di passione e un carisma contagioso che l’ha resa una vera star del web. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Roberto Serafini. . UN OMAGGIO ..AL BRANO " ADDIO MIA BELLA SIGNORA " GRANDE STORICO SUCCESSO DI.. ROBERTO SERAFINI ... - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Loredana Bartoletti, una signora del giornalismo italiano - la Repubblica Vai su X
È morta Emilietta, addio alla “signora dell’aeroporto” che viveva a Malpensa sperando di riabbracciare i figli - È morta il 17 agosto scorso Cesira Ton, detta Emilietta, per tutti “la signora dell’aeroporto” perché per oltre 20 anni aveva vissuto nelle sale del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. Segnala ilfattoquotidiano.it