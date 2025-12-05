Addio Sandro Giacobbe quel gesto a Domenica In che aveva emozionato tutti

Sandro Giacobbe è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e ha parlato apertamente della malattia che oggi lo costringe a muoversi su una carrozzina. Affetto da tumore, l’artista ha spiegato che i medici gli hanno sconsigliato di camminare a causa di un problema all’anca e a una parte del femore. Nonostante le cure, la situazione non è migliorata come sperato: “Non posso più camminare”, ha raccontato. Durante l’intervista, Giacobbe si è anche tolto la parrucca, che ha soprannominato affettuosamente “ Teresa “. Le parole di Sandro Giacobbe “Dal 6 gennaio non sono più uscito di casa per evitare che mi fotografassero in carrozzina”, ha spiegato il cantante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio Sandro Giacobbe, quel gesto a Domenica In che aveva emozionato tutti

