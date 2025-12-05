Addio New York torniamo a vivere nelle Marche | l’annuncio dopo anni degli influencer Piero e Martina follower increduli
Recanati (Macerata), 5 dicembre 2025 - " Ultima pizza. Domani si torna in Italia per sempre. Lasciamo New York dopo tanti anni e torniamo a vivere nelle Marche ". Con questo post Piero Armenti, influencer, autore di libri, fondatore dell’agenzia viaggi ‘Il mio viaggio a New York’, assieme alla compagna Martina Maceratesi, recanatese, hanno sorpreso i loro follower. Vero o solo una provocazione? Di fatto il post su Facebook, alle 17 di oggi ha collezionato oltre 4800 "mi piace", tante condivisioni e oltre 1.600 commenti. Ma i numeri crescono ogni minuto. Follower stupiti tra chi è certo che sia una bugia e chi invece considera il ritorno nelle Marche una possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
