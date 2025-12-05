Addio New York torniamo a vivere nelle Marche | l’annuncio dopo anni degli influencer Piero e Martina follower increduli

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recanati (Macerata), 5 dicembre 2025 - " Ultima pizza. Domani si torna in Italia per sempre. Lasciamo New York dopo tanti anni e torniamo a vivere nelle  Marche ". Con questo post Piero Armenti, influencer, autore di libri, fondatore dell’agenzia viaggi ‘Il mio viaggio a New York’, assieme alla compagna Martina Maceratesi, recanatese, hanno sorpreso i loro follower. Vero o solo una provocazione? Di fatto il post su Facebook, alle 17 di oggi ha collezionato oltre 4800 "mi piace", tante condivisioni e oltre 1.600 commenti. Ma i numeri crescono ogni minuto. Follower stupiti tra chi è certo che sia una bugia e chi invece considera il ritorno nelle Marche una possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

addio new york torniamo a vivere nelle marche l8217annuncio dopo anni degli influencer piero e martina follower increduli

© Ilrestodelcarlino.it - “Addio New York, torniamo a vivere nelle Marche”: l’annuncio dopo anni degli influencer Piero e Martina, follower increduli

Altri contenuti sullo stesso argomento

addio new york torniamoAddio New York, torniamo a vivere nelle Marche: l’annuncio dopo anni degli influencer Piero e Martina, follower increduli - Armenti, fondatore dell’agenzia viaggi ‘Il mio viaggio a New York’ posta una foto con la compagna mentre mangiano la pizza e commenta: “Domani si torna in Italia per sempre” ... Riporta msn.com

È il primo Stato USA a dire addio ai combustibili fossili nei nuovi edifici: New York spegne fornelli e caldaie a gas - New York compie un passo destinato a fare scuola negli Stati Uniti: dal 31 dicembre 2025 i nuovi edifici residenziali fino a sette piani, così come quelli commerciali e industriali sotto i 100. Secondo greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Addio New York Torniamo