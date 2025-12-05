Addio Mabel regina del basket | Sarai la stella più splendente

C’è stata un’epoca in cui Sesto San Giovanni era la capitale del basket femminile italiana, vinceva 8 scudetti pressoché consecutivi e portava per la prima volta una squadra “in rosa“ del nostro paese a conquistare un trofeo continentale, la Coppa dei Campioni del 1978. Era l’epoca di Mabel Bocchi, la signora del basket italiano che è scomparsa ieri, nella sua casa di San Nicola Arcella in Calabria, all’età di 72 anni dopo una lunga malattia. Una giocatrice che ha vestito anche l’azzurro per 113 volte ed è stata inserita come prima giocatrice anche nell’Italia Basket Hall of Fame. Nata da padre argentino, arrivò al Geas, giovanissima, a soli 16 anni, dopo aver esordito ad Avellino, vincendo subito lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio Mabel, regina del basket: "Sarai la stella più splendente"

