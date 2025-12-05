Addio alla striscia del Grande Fratello | le conseguenze per La forza di una Donna Quando va in onda ora

Il pomeriggio su Canale 5 sta per cambiare volto: la soap turca La forza di una donna sta per subire una modifica importante nella sua programmazione — con l’eliminazione della striscia che accompagnava il daytime legato al reality di rete. Un colpo a sorpresa che rischia di sconvolgere le abitudini di molti telespettatori. Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset ha deciso di sospendere temporaneamente la striscia pomeridiana collegata al reality per fare posto a nuovi slot, ridisegnando quindi l’intero palinsesto del pomeriggio. Di conseguenza, chi segue la soap dovrà prepararsi a una nuova collocazione: la messa in onda subirà variazioni sia nell’orario sia nella frequenza, almeno per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

