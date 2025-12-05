Addio ad Agostino ‘o pazzo | fu simbolo della ribellione a Napoli

Negli anni '70 in sella alla sua moto era stato un simbolo di ribellione: fu anche attore e stuntman L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

addio agostino 8216o pazzoMorto Agostino O’ Pazzo: addio ad Antonio Mellino, il ragazzo spericolato più famoso di Napoli - Nella Napoli degli anni Settanta, tra vicoli e piazze traboccanti di energia, spiccava la figura di Agostino ’o pazzo, all’anagrafe Antonio Mellino. Segnala vocedinapoli.it

