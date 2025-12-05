Addio a Vittoria Grimaldi la signora delle orecchiette che ha insegnato la cucina agli italiani

Bari Vecchia si stringe nel dolore per la scomparsa di una delle sue figure più iconiche. Un velo di tristezza avvolge i vicoli del cuore antico della città, dove il silenzio ha preso il posto delle risate e delle battute che per anni hanno accompagnato la quotidianità di residenti e visitatori. Una presenza amatissima, simbolo di una tradizione che resiste al tempo, non c’è più, lasciando dietro di sé ricordi vivissimi e un affetto corale. Il mondo delle pastaie baresi, custodi di un’arte quasi sacra, perde così una figura che per decenni ha rappresentato la spontaneità e la forza della cultura popolare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a Vittoria Grimaldi, la “signora delle orecchiette” che ha insegnato la cucina agli italiani

