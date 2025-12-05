Addio a Sandro Giacobbe morto per un tumore alla prostata il cantante di Signora mia e Gli occhi di tua madre aveva 75 anni

Voce simbolo della canzone italiana negli anni '70 e '80, si è spento sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure È morto all'età di 75 anni per un tumore alla prostata Sandro Giacobbe, il cantante di "Signora mia e "Gli occhi di tua madre". Voce simbolo della canzone italiana negli anni '7. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Sandro Giacobbe, morto per un tumore alla prostata il cantante di "Signora mia" e "Gli occhi di tua madre", aveva 75 anni

