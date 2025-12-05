Addio a Sandro Giacobbe | l’ultima battaglia contro il tumore e quelle parole che avevano commosso l’Italia

L’addio a uno dei protagonisti della musica italiana, i funerali il 9 dicembre. Sandro Giacobbe è morto oggi, 5 dicembre, nella sua casa di Cogorno, 75 anni. La conferma è arrivata da una fonte vicina alla famiglia. Il cantautore, autore di successi che hanno attraversato generazioni e continenti, combatteva da oltre dieci anni con un tumore, un percorso raccontato pubblicamente con il coraggio sobrio che lo ha sempre contraddistinto. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Marina Peroni e i figli Andrea e Alessandro. Il funerale si terrà martedì 9 dicembre alle 15, nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavar i: una città che per Giacobbe non è stata solo una residenza, ma un punto di partenza, di musica e di affetti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Sandro Giacobbe: l’ultima battaglia contro il tumore e quelle parole che avevano commosso l’Italia

