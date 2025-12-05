Addio a Sandro Giacobbe l’artista delle hit romantiche

Aveva 75 anni e da tempo era ammalato di tumore il cantante Sandro Giacobbe, nato a Genova nel dicembre del 1949. La sua storia artistica era iniziata presto quando a 16 anni diede vita al gruppo gruppo Giacobbe & le Allucinazioni con cui si esibisce in molti locali liguri. La sua prima incisione risale al 1971 con il singolo Per tre minuti e poi. Nei primi anni Settanta scrive anche per altri artisti, fino al 1974, quando ottiene il suo primo grande successo con il singolo Signora Mia. Nel 1976 conquista un grande pubblico con Gli occhi di tua madre, con cui si classifica terzo al Festival di Sanremo: il brano raggiunge il secondo posto nella hit-parade italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio a Sandro Giacobbe, l’artista delle hit romantiche

