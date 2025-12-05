Addio a Sandro Giacobbe | il cantautore aveva 75 anni

Si è spento a 75 anni il cantautore genovese Sandro Giacobbe. Aveva un tumore alla prostata, diagnosticato dieci anni fa. Muore nella sua casa di Cogorno, nella zona est della Liguria. Negli anni Settanta e Ottanta ha avuto particolare successo grazie a hit come “Gli occhi di tua madre” e “Signora addio”. Morto a 75 anni il cantautore Sandro Giacobbe. Lo ricordiamo per essere rimasto nelle hit parade degli anni Settanta e Ottanta. Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Nel comune della riviera ligure ha passato gli ultimi anni spensierato: giocava nella squadra di calcio locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti, di cui era stato anche allenatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Addio a Sandro Giacobbe: il cantautore aveva 75 anni

