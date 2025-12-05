Addio a Sandro Giacobbe il cantante gentiluomo che conquistò il successo con Signora mia

Se ne è andato a 75 anni, nella sua casa a Cagorno in provincia di Genova, Sandro Giacobbe, il cantante gentiluomo della musica italiana.  Giacobbe è morto per le complicanze di un tumore da cui era affetto da diversi anni. Un’altra icona della melodia italiana che negli anni settanta fece sognare tanti giovani. Il dramma di Sandro Giacobbe: “Lotto con il mio tumore alla prostata, ho paura di lasciare le persone che amo” Leggi anche 36 anni fa la morte di Rino Gaetano. Le 7 canzoni passate alla storia (video). È morto Giacomo Rondinella, fu il primo a cantare "Malafemmena". I successi, da Signora Mia e Sarà la nostalgia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

