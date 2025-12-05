Addio a Sandro Giacobbe è morto il cantautore di Signora mia

Genova, 5 dicembre 2025 - Il cantante Sandro Giacobbe è morto, la triste notizia è stata confermata da una persona vicina alla famiglia. Il cantautore, noto per brani come "Signora mia" e "Gli occhi di tua madre", si è spento oggi all'età di 75 ann i nella sua casa di Cogorno, Levante genovese. Da oltre dieci anni, con coraggio e dignità, combatteva una dura battaglia contro un tumore. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro. Negli anni '70 e '80 più volte ha scalato le classifiche italiane ed estere e diverse volte è stato in gasa a Sanremo. Per anni ha vissuto a Moneglia, poi di recente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Sandro Giacobbe, è morto il cantautore di “Signora mia”

