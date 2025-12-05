È morto a 75 anni, nella sua casa di Cogorno, il cantautore Sandro Giacobbe. È scomparso un volto che ha saputo segnare la memoria degli anni d’oro della canzone italiana: con la morte di Sandro Giacobbe, un filo di nostalgia avvolge chi ha vissuto tra ballate struggenti e cuori infranti. Rimane il silenzio dopo quegli accordi, ma resta viva l’eco di una voce che ha fatto sognare — e, in questi ultimi tempi, di un uomo che ha lottato con coraggio fino all’ultimo respiro. L’addio a Sandro Giacobbe: un grande della musica che se ne va. Sandro Giacobbe è morto il 5 dicembre 2025, all’età di 75 anni, nella sua abitazione a San Salvatore di Cogorno, nel Levante genovese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio a Sandro Giacobbe, di cosa soffriva: la terribile malattia e la moglie al suo fianco