Addio a Sandro Giacobbe | conviveva con un tumore alla prostata da oltre un decennio

S andro Giacobbe si è spento a 75 anni nella sua casa di Cogorno, in Liguria. La sua morte è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia e ha immediatamente suscitato un’ondata di affetto e commozione. Il cantautore, una delle voci più riconoscibili della musica italiana tra gli anni Settanta e Ottanta, avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre. Da più di dieci anni conviveva con un tumore alla prostata, una condizione che aveva accolto con grande consapevolezza e che negli ultimi tempi aveva inciso profondamente sulla sua quotidianità. La Società Italiana di Urologia a Bari: il tumore della prostata è il primo per gli uomini X Oggi, mentre il mondo della musica gli dedica un pensiero, ciò che rimane di Sandro Giacobbe va oltre le sue canzoni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Addio a Sandro Giacobbe: conviveva con un tumore alla prostata da oltre un decennio

