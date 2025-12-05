Un silenzio commosso avvolge oggi la canzone italiana: se ne è andato Sandro Giacobbe, una voce gentile che per decenni ha raccontato amori, nostalgie e sentimenti con brani destinati a restare. Lascia tristezza nel mondo della musica che piange la sua scomparsa. Uomo appassionato, negli ultimi anni era stato colpito da malattia che aveva rallentato la sua attività ma non gli aveva mai fatto perdere la forza d’animo. Si è mostrato spesso in tv raccontando il suo percorso e ispirando tutti. Oggi a piangere la sua mancanza, oltre ai tanti fan e colleghi dello spettacolo, sono la moglie e i figli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio a Sandro Giacobbe, chi sono e cosa fanno i figli Andrea e Alessandro